За сутки под украинскими обстрелами в ДНР погибли пять человек

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки под украинскими обстрелами пять человек погибли, еще 14 — получили ранения. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на территориальную оборону ДНР.

— За минувшие сутки, с 08:00 2 декабря до 08:00 3 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 14 мирных жителей получили ранения, — сообщает ведомство.

Напомним, что до вхождения в состав России в ДНР в рамках объявленный мобилизации в армию были призваны и студенты. Недавно врио главы республики Денис Пушилин подписал приказ о демобилизации обучающихся очной и очно-заочной форм обучения, они уже начали возвращаться домой.

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Артем Гафаров