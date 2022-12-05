За полгода бананы в Татарстане подешевели почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За шесть месяцев в Татарстане на 22,5% подешевели бананы, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. К концу ноября средний ценник составил 86,7 рубля за килограмм.

Для сравнения, в конце мая татарстанцам пришлось бы потратить 111,97 рубля. На такую сумму на тот момент можно было купить два килограмма репчатого лука.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что в конце прошлого месяца бананы в Татарстане подорожали. Средний ценник к 28 ноября вырос за неделю на 0,53%.

Также в конце прошлого месяца в республике подорожали пшеничная мука, свежие огурцы и помидоры. Без изменений осталась стоимость баранины и ржаного, ржано-пшеничного хлеба.

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Татьяна Демина