Официальная статистика: в конце ноября в Татарстане подорожали мука, гречка и огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце ноября выросли средние цены на пшеничную муку, гречку, свежие огурцы и помидоры. Без изменений осталась стоимость баранины и ржаного, ржано-пшеничного хлеба, следует из данных официальной статистики.

Заметнее всего с 21 по 28 ноября подорожали свежие огурцы — на 2,04%. Средняя цена составила 114,15 рубля за один килограмм.

Стоимость гречки в Татарстане за неделю выросла на 1,52% — на 28 ноября она составляла 84,48 руб./кг. Свежие помидоры за неделю подорожали на 1,4%, до 114,32 руб./кг, а пшеничная мука — на 1,19%, до 43,98 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 1% вырос средний ценник на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности. Он достиг 61,45 рубля за литр.

Также в конце ноября выросли цены на творог, шлифованный рис, пшено, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, черный байховый чай, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности. Незаметно подорожали мороженая неразделанная рыба, подсолнечное масло, печенье, сычужные твердые и мягкие сыры.

Также в Татарстане в конце прошлого месяца выросли цены на продукты, которые входят в так называемый борщевой набор. Подорожали столовая свекла, свежая белокочанная капуста, картофель, репчатый лук и морковь



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Татьяна Демина