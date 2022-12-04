В этом году рекордное количество компаний планируют дарить новогодние подарки сотрудникам и их детям

Большинство компаний в этом году собираются реже дарить подарки клиентам и партнерам, но своим сотрудникам и их детям — чаще, об этом свидетельствуют данные исследования по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Новогодние подарки клиентам и партнерам будут вручать только три компании из 10, зато сотрудникам — каждая седьмая компания (14%), их детям — каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (21%) новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других.

Отметим, что в 2022 году поздравить и сотрудников, и их детей собирается рекордное за последнее десятилетие число компаний: на 3 п.п. больше, чем год назад, и на 6 п.п. больше, чем в доковидном 2019-м. Предприятий, которые готовят сюрпризы только детям, тоже больше, чем когда-либо.

При этом на корпоративных подарках большинство компаний планируют сэкономить: в этом году всего 31% организаций будут делать клиентам и партнерам сюрпризы. Это на треть меньше, чем год назад, и меньше всего с 2012 года.

В топ самых популярных бизнес-подарков вошли сладости, алкоголь, а также календари, канцелярские товары с корпоративной символикой, наборы чая и кофе, продукция компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги и проч.



Большинству жителей Казани в равной степени нравится как дарить, так и получать подарки (61%). 18% любят сам процесс вручения за эмоции. 11% признались, что им больше нравится принимать презенты, а 10% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.



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Илина Хакимова