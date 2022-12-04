Первое судно в рамках украинской программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию

Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы, передает ТАСС.

В Эфиопию также движется еще одно судна, на борту которого находится 30 тыс. тонн пшеницы. Еще одно готовится к отправке в Сомали с 25 тыс. тонн украинского зерна.



Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением программы Grain From Ukraine на саммите Группы двадцати, которая предусматривает, что странны, поддержавшие инициативу, будут напрямую закупать зерно непосредственно у украинских производителей, после чего будут передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

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Илина Хакимова