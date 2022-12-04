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СМИ: европейские депутаты призвали к «ядерному варианту» в отношении США

08:54, 04.12.2022
СМИ: европейские депутаты призвали к «ядерному варианту» в отношении США
Фото: pixabay.com

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге предложили придерживаться жесткого курса в отношении США из-за подписанного американским президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщает «РИА Новости» с ссылкой на немецкое СМИ.

Маркус Фербер, представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии, убежден, что в случае отсутствия соглашений по спорному закону со стороны Вашингтона Еврокомиссия должна будет «выложить на стол все инструменты для пыток» и подумать об активизации мер по защите торговли.

— Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно, — отметил он.

Депутат подчеркнул, что разочарование таким протекционистским курсом велико, а принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и так сложной экономической ситуации в Европе.

Фото: pixabay.com
Бернд Ланге, глава Комитета по торговле Европарламента, потребовал от властей Евросоюза как можно быстрее подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он считает, что это «даст нам понять, что действия США явно не совместимы с правилами ВТО».

Он поделился мнением, что некоторые небольшие изменения в закон могут быть согласованы в ходе предстоящего саммита Совета по торговле и технологиям США-ЕС, однако существенно в законе ничего не поменяется.

Документ, который американская администрация называет «Акт сокращения инфляции» (IRA), выделяет $370 миллиардов на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.

Страны G7 согласовали введение потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов США за баррель. Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые 2 месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.

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Илина Хакимова
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