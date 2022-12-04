СМИ: европейские депутаты призвали к «ядерному варианту» в отношении США

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге предложили придерживаться жесткого курса в отношении США из-за подписанного американским президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщает «РИА Новости» с ссылкой на немецкое СМИ.

Маркус Фербер, представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии, убежден, что в случае отсутствия соглашений по спорному закону со стороны Вашингтона Еврокомиссия должна будет «выложить на стол все инструменты для пыток» и подумать об активизации мер по защите торговли.



— Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно, — отметил он.

Депутат подчеркнул, что разочарование таким протекционистским курсом велико, а принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и так сложной экономической ситуации в Европе.



Фото: pixabay.com

Он поделился мнением, что некоторые небольшие изменения в закон могут быть согласованы в ходе предстоящего саммита Совета по торговле и технологиям США-ЕС, однако существенно в законе ничего не поменяется.

Документ, который американская администрация называет «Акт сокращения инфляции» (IRA), выделяет $370 миллиардов на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.

Страны G7 согласовали введение потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов США за баррель. Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые 2 месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.



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Илина Хакимова