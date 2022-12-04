Макрон заявил, что в будущем Россия должна получить гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TF1.



По словам Макрона, данный вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.

— Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников — стран — членов альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров, — отметил Эммануэль Макрон.

Напомним, Эммануэль Макрон во второй раз вступил в должность президента Франции на 5 лет. Жители страны могли следить за ней в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BFMTV. В ходе церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.



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Диана Фатыхова