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Эммануэль Макрон снова стал президентом Франции

14:09, 07.05.2022
Эммануэль Макрон снова стал президентом Франции
Фото: commons.wikimedia.org

Эммануэль Макрон во второй раз вступил в должность президента Франции на пять лет. Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в субботу утром.

Жители страны могли следить за ней в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BFMTV. В ходе церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

«Объявляю вас избранным президентом Республики», — сообщил Фабиус Макрону.

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