Эммануэль Макрон снова стал президентом Франции
Эммануэль Макрон во второй раз вступил в должность президента Франции на пять лет. Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в субботу утром.
Жители страны могли следить за ней в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BFMTV. В ходе церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.
«Объявляю вас избранным президентом Республики», — сообщил Фабиус Макрону.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым