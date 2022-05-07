Эммануэль Макрон снова стал президентом Франции

Эммануэль Макрон во второй раз вступил в должность президента Франции на пять лет. Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в субботу утром.

Жители страны могли следить за ней в прямом эфире, трансляцию вел телеканал BFMTV. В ходе церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

«Объявляю вас избранным президентом Республики», — сообщил Фабиус Макрону.

