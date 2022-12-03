Россия и Беларусь вносят изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписание протокол об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщает российское военное ведомство.

— Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства <...> Республика Беларусь была и остаётся нашим надёжным партнёром. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран, — рассказал Шойгу.

Он добавил, что сейчас в соответствии с решением президентов двух стран на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

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Артем Гафаров