МЧС России провело первый инклюзивный спектакль о правилах противопожарной безопасности

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня МЧС России провело первый инклюзивный спектакль, который был посвящен правилам противопожарной безопасности. Состоялся он в Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— Спектакль «Огненная корона» познакомил детей с правилами противопожарной безопасности. В числе зрителей были слабослышащие дети. Для них были приглашены сурдопереводчики, которые помогали ребятам понять, что происходит на сцене, на выставке пожарной техники и в фойе, где они смогли примерить боевую одежду пожарных. После спектакля перед зданием театра детям показали работу пожарных при тушении условного возгорания, — рассказали в федеральном МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС России

По словам директор департамента информационной политики Романа Охотенко, такие уроки безопасности для слабослышащих детей пройдут по всей стране. 27 ноября МЧС России запустило масштабную программу «Безопасность доступна каждому», рассчитанную на все категории граждан. На первом этапе она будет адаптирована для слабослыщащих людей с помощью сурдоперевода и субтитров.

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Артем Гафаров