WSJ: страны ЕС уже сегодня могут договориться о потолке цен на нефть России

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в дискуссиях, сообщила, что страны Евросоюза уже 2 декабря могут принять решение о потолке цен на российскую нефть в районе $60 за баррель — главы государств ждут ответа Польши, передает ТАСС.



Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые два месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на нее на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.

По источникам газеты, государства сообщества выразили уверенность, что потолок цен удастся согласовать уже сегодня. Однако они опасаются, что у партнеров в Группе семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к его введению до выходных.

Группа семи, а также Австралия хотят, чтобы ценовой потолок на российскую нефть был введен до того, как 5 декабря начнет действовать отложенное эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России.

В России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок, сообщает Bloomberg. Указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен.

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Илина Хакимова