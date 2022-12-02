СМИ: ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз достиг договоренности по вопросу лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после отказа Польши от своих возражений, сообщает агентство Reuters.



— Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных, — приводит агентство слова постпреда Польши при ЕС Анджея Садось.

Ранее Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения.

Фото: pxhere.com

Сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в дискуссиях, сообщила, что страны Евросоюза уже 2 декабря могут принять решение о потолке цен на российскую нефть в районе $60 за баррель, ожидалось решение Польши.

Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые два месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на нее на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.

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Маргарита Головатенко