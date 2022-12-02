Знарок о победе «Ак Барса»: «Поддержка болельщиков была сумасшедшая, нам дали энергии»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал сегодняшнюю победу над «Ломокотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, она была сумасшедшей, нам дали энергии, — сказал он.

На вопрос о том, что в команде поменяли, чтобы провести успешную игру (особенно ощущается контраст сегодняшней игры с крупным поражением от «Сибири» накануне) Знарок ответил:

— Ничего не поменяли, сыграли просто грамотно и все.

Он выразил надежду на продолжение игр в таком же духе. Также Знарок отметил, что игра в большинстве тренировалась практически каждодневно:

— Мы надеялись с начала сезона, что в команде собрались игроки, которые будут забивать в большинстве. Ждали этого, тренировали это практически каждый день, наверное, это дало свои плоды.

Во вчерашнем разгромном матче против «Сибири», по словам Знарка, команда пропустила ненужные голы, но «играла до конца». Тренер отметил, что казанские хоккеисты мало бросают.



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Маргарита Головатенко