Сегодня в Татарстане ожидается до -19 градусов

В субботу, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов. В Казани прогнозируется от -8 до -10°С, а в Челнах — от -9 до -13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На дорогах гололедица, предупреждают синоптики. Утром в отдельных районах республики возможен туман.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что среднесуточные температуры в выходные окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона.



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Татьяна Демина