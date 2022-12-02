В Татарстане сократилась выдача микрозаймов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За октябрь 2022 года в Татарстане выдали 77 729 займов «до зарплаты». Это на 0,7% меньше, чем за предыдущий месяц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По выдаче микрозаймов Татарстан занимает шестое место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 по итогам октября попали Москва (140 222 займа), Московская область (120 674), Краснодарский край (96 717), Свердловская область (92 946) и Башкирия (88 549).

На последней строчке рейтинга расположилась Белгородская область. Там в октябре выдали 30 768 микрозаймов, что на 0,3% больше, чем в сентябре.

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения от которых поступают в НБКИ, в октябре 2022 года в России выдали 2,63 млн микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 0,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— После роста выдачи микрозаймов в мае — августе в осенние месяцы наблюдалась тенденция к ее сокращению и стабилизации. Во многом это было обусловлено более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре-октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей «приемлемого» качества, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным Национального бюро кредитных историй, в сентябре 2022 года в Татарстане вырос средний размер «займа до зарплаты». По сравнению с августом он увеличился на 3%, до 9 652 рублей.



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Татьяна Демина