В Татарстане вырос средний размер микрозайма

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре 2022 года в Татарстане вырос средний размер «займа до зарплаты». По сравнению с августом он увеличился на 3%, до 9 652 рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру микрозайма Татарстан по итогам сентября оказался на 7-м месте среди 30 российских регионов-лидеров. Первую строчку заняла Москва, где показатель, по сравнению с августом, упал на 3,8%, до 10 967 рублей.

В число лидеров также входят Ростовская область (10 559 рублей), Санкт-Петербург (10 275 рублей), Московская область (9 911 рублей), Воронежская (9 705) и Саратовская (9 658) области. После Татарстана в списке идут Ханты-Мансийский АО, Новосибирская область и Краснодарский край.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топ-30 замыкает Пермский край. Там в сентябре средний размер микрозайма составил 7,9 тысячи рублей. Это на 0,7% меньше, чем в конце лета.

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые передают сведения в НБКИ, в сентябре 2022 года средний размер микрозайма составил 9,06 тысячи рублей. Это всего на 0,2% меньше, чем в августе.

По подсчетам НБКИ, в сентябре 2022 года в Татарстане выдали 76 130 микрозаймов. Это на 6,1% меньше, чем за предыдущий месяц.



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Татьяна Демина