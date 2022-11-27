Диетолог посоветовала полезные напитки для холодного времени года

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о пользе альтернативных зимних напитков. По ее словам, сейчас большую популярность набирает напиток куркума-латте:



— Очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, черный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко — оно делает напиток более насыщенным, — рассказала она в беседе с RT.

Для холодного времени года эксперт порекомендовала употреблять отвар шиповника, имеющий свойства «мощного антиоксиданта»:

— Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь.

По словам нутрициолога, такой напиток актуален для детей, поскольку полезен и будет уменьшать количество заболеваний.

Фото: pxhere.com

В напиток на основе травяного чая Писарева посоветовала добавлять сублимированные ягоды — это придаст насыщенный вкус и цвет:

— Сублимированные ягоды (например, малины, клубники) — это высушенные специальным способом плоды, при котором сохраняются все полезные витамины и микроэлементы. И в них сохраняется намного больше полезных веществ, чем в замороженных, — заключила диетолог.

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Маргарита Головатенко