В Конгресс США внесли законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В США два сенатора внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией. Подобную инициативу также планируется внести на рассмотрение в Палату представителей США, сообщает «Коммерсантъ».



— Американские сенаторы Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, представили сегодня «Закон о привлечении к ответственности российских наемников» — двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией, — указано в сообщении.

Отметим, что Уикер назвал российскую ЧВК «теневой армией» и заявил, что власти США должны привлечь ее к ответственности. Кадрин выразил мнение, что данный законопроект «уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека».

Предложенный законопроект также предусматривает возможность объявить иностранными террористическими организациями «любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников».

Если США одобрит проект и признает ту или иную организацию террористической структурой, Америка наделяет себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц, а также следить за ее международными активами по всему миру.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против «группы Вагнера». Компания обосновывает такое решение действиями «Вагнера» на Украине.



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Илина Хакимова