В Совфеде предложили конфисковывать машины нелегальных перевозчиков

В Совете Федерации России предложили Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков. Инициативу сенаторы объяснили тем, что этот транспорт является орудием правонарушения, передает «РИА Новости».

Министерству также предлагается законодательно дать определение «нелегальная перевозка пассажиров».

В документе сказано, что в Совфеде предложили «Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений, по аналогии со статьей 8.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Транспортировка древесины без оформления в установленном Лесным законодательством порядке сопроводительного документа».



Сенаторы также выразили инициативу внести изменения в отраслевое законодательство, предусмотрев обязанность владельцев объектов транспортной инфраструктуры иметь специальный счет для работы с перевозчиками, запретить направлять денежные средства от продажи билетов пассажирам (кроме своего вознаграждения) на иные расходы. За задержку перечисления выручки предлагается ввести санкции (неустойку).

Минтранс вернется к рассмотрению возможности создания высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.



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Илина Хакимова