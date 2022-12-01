Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября

Цена нефти Brent впервые с 23 ноября превысила отметку в $89 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.



По данным биржи на 17.07 мск, стоимость Brent росла на 2,43%, до $89,08 за баррель. В 17.25 мск цена нефти замедлила рост до $88,72 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года рос на 2,51% — до $82,57 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

17 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE опускалась до $90 за баррель впервые с 19 октября. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,88% — до $81,7 за баррель.

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Маргарита Головатенко