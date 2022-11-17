Цена нефти Brent опустилась ниже $90 впервые с 19 октября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE опускалась до $90 за баррель впервые с 19 октября, согласно данным торгов.



Согласно данным на 19:31 мск, цена Brent снижалась на 3,08% — до $90 за баррель. К 19:41 мск Brent поднялась до $90,18 за баррель (-2,89%).

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,88% — до $81,7 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

7 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года поднималась выше $99, такой отметки стоимость нефти Brent за баррель достигла впервые с 30 августа.



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Маргарита Головатенко