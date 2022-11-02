В России прирост в жилищном строительстве составил 16,7% в сравнении с прошлым годом

По состоянию на 1 ноября, в России прирост в жилищном строительстве составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



— Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться, за десять месяцев в стране ввели 84,36 млн кв. м жилья, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

А начале октября Хуснуллин сообщал, что за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья вырос на 21%. В 2021 году в России всего построили 92,6 миллиона квадратных метров жилья — это стало рекордом за всю историю страны. Вице-премьер считает, что по итогам 2022 года в России могут поставить новый рекорд.



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Маргарита Головатенко