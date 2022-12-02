Запущена интерактивная карта актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Татарстана

На открытии VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «Авито» представил проект для вовлечения людей в работу отряда «ЛизаАлерт». Это интерактивная карта с информацией об актуальных поисках с привязкой к локации и перечнем необходимого инвентаря.

Граждане смогут узнавать, в какой помощи нуждаются добровольцы. Карту планируется дополнять — добавить контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы прямо сейчас добровольцам в регионе.

— Командой «Авито» была разработана и запущена специальная интерактивная карта поисков людей с актуальными нуждами отряда. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10, — рассказал заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Татарстана

Напомним, 16 мая «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение.



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Диана Фатыхова