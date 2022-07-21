Команда Авито разработала платформу для помощи поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт»

Для максимально эффективных и быстрых поисков добровольцам отряда «ЛизаАлерт» всегда нужно специализированное поисковое оборудование. В рамках сотрудничества отряда «ЛизаАлерт» и Авито (6+) у пользователей платформы появилась возможность оснащать отряд необходимым оборудованием.

16 мая 2022 года Авито и «ЛизаАлерт» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение. 7 июля в тестовом режиме на Авито начала работать форма для сбора средств и передачи оборудования добровольцам-поисковикам. С момента запуска лендинга более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования.

— Подписав соглашение о сотрудничестве с «ЛизаАлерт», мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории Авито, которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков. Мы гордимся проделанной работой: с момента запуска лендинга в тестовом режиме прошло чуть больше недели, а мы уже собрали более 100 тыс. рублей: это 44 единицы оборудования, необходимого для спасения людей. Когда форма сбора заработает на полную мощность, мы можем ожидать еще более впечатляющих результатов, — комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора и руководитель направления «Авито. Товары».

— Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с Авито поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Все это очень нужно добровольцам «ЛизаАлерт» по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей, — комментирует Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пользователи платформы могут помочь волонтерам двумя способами. Если есть подходящее для поисков оборудование, которое человек хочет отдать, нужно оставить заявку — с владельцем связывается представитель отряда, чтобы договориться о передаче вещи. Если же такого инвентаря нет, но хочется помочь поискам, пользователь может пожертвовать любую сумму на покупку инвентаря для отряда.

В рамках подписанного в мае меморандума стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. Кроме создания лендинга для сбора помощи, компания помогает волонтерам с поиском жилья в местах поисков. Вдобавок партнеры намерены запустить серию образовательных мероприятий по теме онлайн- и офлайн-безопасности.