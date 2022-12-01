В Татарстане производство машин, прицепов и полуприцепов сократилось больше чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре 2022 года в Татарстане объем выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 26,7%. Заметнее отрицательная динамика только в сфере обработки древесины (-34,75).

По данным Татарстанстата, также в октябре снизился объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-17,5%), а также производства прочей неметаллической минеральной продукции (-11,5%) и резиновых и пластмассовых изделий (-6,6%).

Вместе с этим в республике во многих отраслях зафиксировали рост выпуска продукции. Так, например, производства компьютеров, электронных и оптических изделий выросли на 46%, а электрического оборудования — на 23,4%. Объем добычи нефти и газа в Татарстане в октябре увеличился на 3,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Производство пищевых продуктов в октябре выросло на 8,1%. Объем выпуска бумаги и бумажных изделий вырос на 18,7%, следует из данных официальной статистики.

В целом объемы промышленного производства в октябре 2022 года увеличились на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По отношению к сентябрю прирост составил 6,5%.

В целом за январь — октябрь текущего года промышленное производство в Татарстане увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Напомним, индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев 2022 года составил 108,8%. По основным видам промышленной продукции предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 441 млрд рублей.



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Татьяна Демина