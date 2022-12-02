Сегодня в Татарстане снег и до -13 градусов
В пятницу, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани температура составит от -8 до -10°С, в Набережных Челнах — от -9 до -13°С.
Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах гололедица.
Напомним, в Татарстане в выходные ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, среднесуточные температуры окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений.
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