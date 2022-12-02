Мобильные поликлиники Татарстана приглашают пройти диспансеризацию

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В Татарстане мобильные поликлиники приглашают жителей отдаленных районов республики на прохождение диспансеризации. Корреспондент ГТРК «Татарстан» побывал в такой поликлинике 7-й горбольницы Казани.

Всего в одной выездной бригаде работают шесть казанских врачей. Самыми востребованными являются кардиолог, невролог, уролог, офтальмолог, акушер-гинеколог и сосудистый хирург. Каждый из них принимает не менее 20 пациентов в день.

— Мы здесь специально находимся, чтобы если выявить серьезную патологию, то сразу пациента отправить в больницу. У нас есть такая возможность, мы даем им направление, и они уже едут и записываются. Это экономит их время, и прогноз на выздоровление лучше, если вовремя выявить острую патологию, — отметила врач-офтальмолог РКОБ Анна Яценко.

Всего по Татарстану функционируют четыре такие поликлиники. В некоторых из них имеются даже лаборатории и диагностическое оборудование.



Напомним, в мобильных пунктах вакцинации возле станций метро Казани с 12 по 25 сентября от коронавируса привились более 3 тысяч человек. Также 4,1 тыс. граждан сделали прививку от гриппа.



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Елизавета Пуншева