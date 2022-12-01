Главное о коронавирусе на 1 декабря: коронавирус у Клинтона, осложнение торговли между Россией и Китаем

В Татарстане выявили 74 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 74 человек. Всего на 1 декабря в республике зарегистрировано 190 588 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 570 человек, за минувшие сутки — 68. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 25 человек.



В Калининградской области рекомендуют вернуться к ношению масок

За последние сутки в России выявили 6 785 случаев коронавируса, выздоровели 5 865 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 597 613, а выздоровевших — до 21 003 575. Госпитализировали за сутки 1 311 человек. Умерли за сутки 58 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 060 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса и санкционные ограничения, в стране появляются новые социальные объекты. «Несмотря на COVID-19, несмотря на сегодняшние ограничения по известным причинам, все-таки мы двигаемся вперед и планы, намеченные ранее, реализуем, это очень хорошо», — отметил он.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призывает вернуться к ношению масок в общественных местах. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. «Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено в возрастной группе 7—14 лет — на 61,6%», — отметили в пресс-службе. Заболеваемость в регионе возросла на 14%.

Фото: realnoevremya.ru

В России заболеваемость коронавирусом продолжила снижаться. В ноябре в стране зафиксировано в 2,75 раза меньше случаев заражения, чем в предыдущем месяце. С 1 по 30 ноября штаб сообщил о 161 322 заболевших против 443 750 в октябре и 1 456 787 в сентябре.

Новые антиковидные ограничения осложняют сухопутную торговлю между Россией и Китаем. На российской таможне нагрузка на пункты пропуска в пиковые периоды значительно превышает проектную пропускную способность. Карантинные меры сдерживают увеличение российского несырьевого экспорта, а импорт ограничивают локдауны в городах Китая. В Минвостокразвития заявили, что для разрешения транспортных проблем потребуется создание новых пропускных пунктов.

Рост заболеваемости в мире

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 643 257 096 раз, 6 634 937 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 788 140). На второй строчке — Индия (44 673 863), на третьей — Франция (38 046 448), на четвертой — Германия (36 499 600), на пятой — Бразилия (35 227 599).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 080 444). За ними следуют Бразилия (689 665), Индия (530 622), Россия (384 103, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 13 045 908 186 инъекций вакцины против коронавируса.

Китайские ученые подтвердили, что патогенность омикрон-штамма значительно снизилась. Они провели опыты на мышах, которые показали, что животным для смерти от заражения изначального штамма нужно 20-50 инфицирующих доз, в то время, как для того же результата потребовалось более 2 тысяч доз омикрон-штамма.

Заместитель премьера Госсовета Китая Сунь Чуньлань призвала ослабить антиковидные ограничения в стране после состоявшихся в стране демонстраций. Она подчеркнула, что патогенность омикрон-штамма ослабевает, поэтому КНР сталкивается с новыми задачами в области борьбы с эпидемиями.

В мире за неделю число новых случаев заражения коронавирусом возросло на 2%, сообщает ВОЗ. При этом, количество летальных исходов сократилось на 5%. С 21 по 27 ноября в мире зарегистрировано 2 678 706 случаев инфицирования и 8 442 умерших. Рост заболеваемости выявлен в Америке и Западно-Тихоокеанском регионе, снижение — в Африке, Восточном Средиземноморье, в Европе и в Юго-Восточной Азии.

Фото: realnoevremya.ru

Бывший президент США Билл Клинтон заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. «Я сдал положительный тест на коронавирус. Испытываю слабые симптомы, но в целом у меня все хорошо, и я работаю дома», — отметил он.

В Казахстане в ноябре заболеваемость коронавирусом возросла в 1,6 раза относительно показателей предыдущего месяца. «По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 («цербер») 0,5%, 99,5% — другие варианты штамма «омикрон». В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет», — отметили в пресс-службе правительства страны.

Фото: realnoevremya.ru

В Китае в городе Чжэнчжоу отменен всеобщий локдаун. На карантине продолжают находиться лишь жители районов с высоким эпидемическим риском. С 30 ноября работу возобновили супермаркеты, рынки, кинотеатры, рестораны и другие общественные места. При посещении общественных мест и использовании общественного транспорта необходимо предъявить 48-часовой отрицательный ПЦР-тест.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайский подход к борьбе с коронавирусом проверен временем и доказал свою эффективность. Он также подчеркнул, что странам, критикующим политику нулевой терпимости к коронавирусу, стоит обратить внимание на собственные проблемы.

В Китайском Гуанчжоу ослабили антиковидные ограничения. В частности, отменен локдаун в некоторых районах города. Также часть населения сможет проходить карантин на дому, а не в медицинских учреждениях.

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Елизавета Пуншева