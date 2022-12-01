В Приволжском районе Казани появится жилой массив «Лесные Холмы»
Новый жилой массив в Приволжском районе Казани получил название «Лесные Холмы». Соответствующее решение приняли городские власти.
Жилой массив «Лесные Холмы» включает в себя пять улиц. Они получили названия «улица Заповедная — Заповедная урамы»; «улица 1-я Заповедная — 1 нче Заповедная урамы»; «улица 2-я Заповедная — 2 нче Заповедная урамы»; — «улица 3-я Заповедная — 3 нче Заповедная урамы» и «улица 4-я Заповедная — 4 нче Заповедная урамы».
В конце ноября стало известно, что в жилом массиве «Рассвет» Авиастроительного района Казани появятся 17 новых улиц. Их наименования включили в адресный план и внесли в Реестр названий, утвержденный постановлением исполкома города от 3 февраля 2016 года.
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