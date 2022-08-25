В России продлили эксперимент по маркировке пива

Фото: Максим Платонов

Эксперимент по маркировке пива в России продлили до 28 февраля 2023 года, согласно постановлению правительства на официальном интернет-портале правовой информации.



Эксперимент по маркировке пива и напитков на его основе начался 1 апреля 2021 года и должен был продлиться до 31 августа текущего года. Однако аналитический центр при правительстве поддержал его продление на второй квартал 2023-го. Рассчитывается, что это позволит компаниям комфортно перейти к новым требованиям.

Маркировать пивную продукцию в России начнут с 1 апреля 2023 года. Сперва маркировку запустят для продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

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Маргарита Головатенко