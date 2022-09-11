РСПП высказался против введения маркировки пива с апреля будущего года

Фото: Максим Платонов

Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против принятия проекта постановления правительства о маркировке пива и пивных напитков. Об этом говорится в заключении РСПП, которое есть в распоряжении Союза российских пивоваров.

Этот документ РСПП направило в рамках процедуры публичного обсуждения проекта постановления правительства РФ о введении обязательной маркировки пивоваренной продукции и отдельных видов слабоалкогольной продукции, которое началось с 10 августа. 6 сентября истек срок публичного обсуждения и голосования. Итоги таковы: за — 0, против — 67. «Таким образом, в РФ нет ни одного участника производства и оборота пивоваренной продукции, который бы поддерживал введение обязательной маркировки пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи», — отмечают в Союзе российских пивоваров.

Напомним, что с 1 апреля 2023 года оператор системы «Центр развития перспективных технологий» готовится запустить цифровую маркировку сначала пивных кегов емкостью от 30 до 50 литров, затем — с 1 октября 2023 года перейти на маркировку стеклянной и ПЭТ-тары от 0,5 до 1,5 литра. И завершить эту компанию планируется оцифровкой пива в алюминиевых банках емкостью 0,25 литра.

Ранее руководство Госалкогольинспекции РТ высказалось против введения федеральной системы маркировки, так как в республике действует региональная система маркировки пивных кегов и отменять его власти не собираются.

Луиза Игнатьева