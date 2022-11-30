В России ускорилась недельная инфляция до 0,19%

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее. С начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%, сообщает Росстат.



Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться, но со сниженными темпами. С 21 по 29 ноября она подорожала на 2,9% после 2,7% на прошлой неделе. Так, огурцы подорожали на 12,1% (11,3% неделей ранее), свекла — на 2,5%, морковь — на 2%, помидоры и лук — на 1,6%, картофель — на 0,9%, бананы — на 0,8%, капуста — на 0,7%, яблоки — на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов цены снижаются по 12 наименованиям: сильнее всего — по сахару (1,1%), гречке (0,82%), подсолнечному маслу (0,5%), чаю — (0,4%), куриному мясу (0,36%). Подорожание фиксируется по 21 наименованию: сильнее всего — печенье (0,52%), мясные консервы для детского питания и мороженая рыба (0,45%), сосиски, сардельки и яйца (0,37%), молоко (0,36%).

Фото: realnoevremya.ru

Сообщалось, что с начала года по 14 ноября потребительские цены в РФ выросли на 10,74%.

Россия по итогам сентября заняла 45-е место по уровню инфляции, ее показатель — 13,7%.

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Маргарита Головатенко