В России ускорилась недельная инфляция

Фото: /realnoevremya.ru/Илья Репин

В России недельная инфляция ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее. С начала года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, сообщает Росстат.



Индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 ноября составил 100,06%, с начала ноября — 100,07%, а с начала года — 110,74%.

Ускорился прирост цен на плодоовощную продукцию. На неделе с 8 по 14 ноября она подорожала на 2% после удорожания на 1,3% на предыдущей неделе.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4% на 14 ноября с 12,52% неделей ранее. На неделе с 8 по 14 ноября инфляция составила 0,06%. В годовом выражении она продолжила замедляться — до 12,4% год к году.

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Маргарита Головатенко