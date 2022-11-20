Россия заняла 45-е место по уровню инфляции

По итогам сентября самой высокой в мире — трехзначной — годовая инфляция стала в Зимбабве. Такой информацией делятся «РИА Новости», проанализировав данные национальных статистических служб 193 государств.

Россия в этом списке расположилась на 45-м месте с показателем в 13,7%.



В финальную выборку попали всего 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку, к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.

Самый высокий показатель инфляции в мире в Зимбабве — он составил 280,4%. Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки — у Ливана, там инфляция достигла 162,47%. Но, отметим, с начала года она замедлилась в 1,4 раза. Венесуэла расположилась на третьем месте. Эта страна долгое время страдает от инфляции, и сейчас она составляет 157,4%.

Фото: pixabay.com

Также значительные темпы роста цен были замечены в Турции — 83,5% и в Египте — 15,02%.



А на европейском континенте самую высокую инфляцию зафиксировали в Молдавии — 34%. Второе место заняла Украина — 24,6%, а третье — Литва, у которой 24,1%.

В октябре в России продолжила снижаться годовая инфляция — она составила 12,63%, следует из данных Банка России. Месячный прирост цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13%, указывает регулятор. По прогнозу ЦБ, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги со следующего года на декабрь этого, годовая инфляция в 2022 году составит 12—13%.

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Илина Хакимова