«Джи-групп» выступила поручителем по кредитам своей «дочки» на 2 млрд рублей

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Как стало известно «Реальному времени», казанское АО «Джи-групп» выступило по двум кредитам в банке ВТБ своей дочерней компании «Джи-инвестиции» на общую сумму в два миллиарда рублей. Согласно условиям договоров, они должны быть погашены 25 мая 2025 года единовременно.

«Джи-групп», в свою очередь, выступает поручителем по исполнению обязательств в рамках выданных кредитов в полном объеме. То есть в случае нарушения условий выдачи денег требования по их возмещению, оплате неустоек и пеней ложатся на поручителя.

ООО «Джи-инвестиции» зарегистрировано в конце декабря 2021 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. У компании два соучредителя: АО «Джи-групп» с долей в 99,9% и директор обеих компаний Линар Халитов с долей в 0,1%. При этом материнская компания полностью принадлежит кипрской Hansolo Limited, зарегистрированной в Лимасоле. Основными активами «Джи-групп» являются строительные компании «Унистрой» и UD Group.

Напомним также, в октябре этого года «Джи-групп» купила российский бизнес шведской девелоперской компании Bonava за 98 млн евро.



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Артем Гафаров