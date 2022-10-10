«Джи-групп» купила российский бизнес шведской девелоперской компании Bonava за 98 млн евро

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Казанское АО «Джи-групп», которое работает под брендом «Унистрой» и UD Group, подписало соглашение о покупке российского бизнеса шведской девелоперской компании Bonava, которая торгуется на Стокгольмской бирже и представлена в восьми странах.

Сумма сделки составит около 98 млн евро, ее завершение ожидается после одобрения ФАС и правительственной комиссии — по предварительным прогнозам, это произойдет в течение шести месяцев, после чего все операции Bonava в России прекратятся, а активы перейдут к покупателю.

Земельный банк Bonava составляет около 16 га, расположенных в различных районах в Санкт-Петербурга, также есть проект ЖК Gröna Lund во Всеволожске Ленинградской области, строительство которого завершится в 2023 году. Всего на участках компании можно построить порядка 230 тыс. квадратных метров жилья.



В соответствии с договором бренд Bonava и его производные в названии фирм в деятельности компании использоваться не будут — точное название будет известно к концу сделки. При этом названия жилых комплексов будут сохранены.

Напомним, Bonava решила уйти с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине.