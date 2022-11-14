Минобрнауки планирует сделать специалитет отдельным уровенем образования

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, а также ввести его по профессиям, которые востребованы в рамках технологического развития страны, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования, а также предоставления права лицам, успешно освоившим программы специалитета, поступления на бюджетной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также подчеркивается, что «предлагается установить, что подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики Российской Федерации, будет осуществляться в Российской Федерации преимущественно по программам специалитета».

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В пояснительной записке отмечается, что еще в мае 2022 года ведомство объявило о необходимости создания новой модели высшего образования, «уникальным образом сочетающей в себе традиции и инновации».

В начале июня замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за собственной, российской уникальной системой образования.

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Илина Хакимова