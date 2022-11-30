В России выявили 6 088 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 6 088 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 341 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 590 828 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 30 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 557 человек, всего выздоровевших — 20 997 710 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян, всего от инфекции скончались 392 002 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 30 ноября.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым