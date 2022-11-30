Главное о коронавирусе на 30 ноября: новая вакцина от штаммов, осложнения после выздоровления от COVID-19

В Татарстане выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 69 человек. Всего на 30 ноября в республике зарегистрировано 190 514 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 502 человека, за минувшие сутки — 20. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 30 человек.

В России запатентована обновленная вакцина от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон»

За последние сутки в России выявили 6 088 случаев коронавируса, выздоровели 5 557 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 590 828, а выздоровевших — до 20 997 710. Госпитализировали за сутки 1 341 человека. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 002 человека.

В Ханты-Мансийском автономном округе временно приостановлена работа 37 классов в 13 школах. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Кроме того, временно закрыты 59 групп в 31 детском саду региона.

В Омской области до конца года продлен режим повышенной готовности по коронавирусу. Такое решение принято с целью стабилизации эпидситуации. Отмечается, что за неделю в регионе зафиксирован прирост заболеваемости ОРВИ на 38,9%, до 13 тысяч случаев.

Вакцина от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» запатентована в России. Ее создали ученые Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Недавно в Центре сообщали о разработке обновленного варианта вакцины «Спутник V». На данный момент она находится на этапе испытаний.

Фото: realnoevremya.ru

В Тюменской области до конца года продлен режим повышенной готовности по коронавирусу. «В Тюменской области растет количество заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди детей 7—14 лет. За последнюю неделю увеличилось на 39% количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп, 74% из них — дети», — отмечается в сообщении информационного центра правительства региона.

В 44 регионах России растет заболеваемость коронавирусом. «Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели. Рост заболеваемости фиксируется в 44 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Китае выявлено почти полмиллиона новых случаев заболевания

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 642 725 941 раз, 6 633 345 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 673 988). На второй строчке — Индия (44 673 567), на третьей — Франция (37 979 248), на четвертой — Германия (36 463 485), на пятой — Бразилия (35 227 599).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 079 870). За ними следуют Бразилия (689 665), Индия (530 620), Россия (384 044, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 495).



За время пандемии было сделано 223 158 993 инъекций вакцины против коронавируса.

Европейские медики выявили повреждения легких, которые возникают после выздоровления от коронавируса. Такие повреждения ухудшают способность легочной ткани отводить мокроту. Для выявления таких аномалий ученые использовали систему компьютерной томографии со счетом фотонов.

Twitter прекратила борьбу с распространением дезинформации о коронавирусе. «Начиная с 23 ноября Twitter прекратила принимать меры в рамках борьбы с распространением дезинформации касательно COVID-19», — отмечается на сайте компании. В марте 2020 года соцсеть выпустила свод правил для своих пользователей. Целью являлось свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения и способах профилактики коронавируса.

Фото: pixabay.com

В Китае с начала ноября количество выявлено около полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом. В бессимптомной форме заболеваемость протекает у 90% населения. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 396 тысяч человек.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал недовольство некоторых представителей международного сообщества мерами правительства Китая в отношении лиц, открыто протестующих против жестких антиковидных ограничений. «Китай — правовое государство, все права и свободы китайских граждан гарантированы. Однако все действия на основе этих прав и свобод должны соответствовать букве закона», — заявил он, напомнив, что Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Согласно анализу данных федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус стал «чумой для старшего поколения» в стране, где 9 из 10 летальных случаев COVID-19 приходятся на людей старше 65 лет. «В этом есть некая возрастная дискриминация. Люди, даже если они старше меня, все равно имеют равное право на жизнь», — отмечает профессор биоэтики Университета города Нью-Йорк Мэтью Ляо.

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Елизавета Пуншева