В казанском парке Карима Тинчурина установят елку за 3 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В казанском парке Карима Тинчурина планируют установить световую конструкцию «Новогодняя ель», выяснило «Реальное время». На ее закупку из городского бюджета готовы направить почти 3 миллиона рублей.

В парке установят елку высотой как минимум 14,5 м, но не более 15,5 м. Ее украсят гирляндой с не менее 1,2 тысячи ламп голубого свечения, 24 светящимися снежинками, украшениями «Ноты», «Маски» и «Арфа». Также на елке появятся светодиодные элементы, стилизованные под татарский орнамент.

Эскиз общего вида конструкции

Елку закупает префектура «Старый город». Конструкция должна быть новой и с гарантией на 12 месяцев.

Напомним, что в этом месяце председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов заявлял, что в этом году в городе решили не следовать традициям и не выделять средства на новую новогоднюю иллюминацию и украшения, а для подготовки к празднику используют прошлогодний декор.

Однако выяснилось, что новогоднюю иллюминацию продолжают закупать — вслед за Советским районом о своих намерениях о ее приобретении объявили Вахитовский, Приволжский, Ново-Савиновский и Авиастроительный. В сумме на различные конструкции уйдет около 5 миллионов рублей. Деньги направят из бюджета города.



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Татьяна Демина