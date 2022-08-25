Верховный суд Татарстана вернул прокурорам секретное дело «сокола» Гомзина по аферам на полмиллиарда

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Возвратом прокурору завершился двухлетний судебный процесс над бывшим гендиректором и главным конструктором казанского ОКБ им. Симонова Александром Гомзиным. Как стало известно «Реальному времени», такое решение вынес накануне Верховный суд Татарстана, усмотрев в тексте обвинения нарушения процессуальных норм. Напомним, Гомзину предъявляли хищения на полмиллиарда рублей в ходе разработки тяжелых беспилотников по гособоронзаказу.



Что показали допросы 100 свидетелей и экспертиза

В Верховном суде нашему изданию подтвердили результат разбирательства, но отказались комментировать причины возврата, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме ввиду наличия в материалах дела некой государственной тайны. Решение засекретить процесс было принято председательствующим судьей Александром Шемурановым сразу после поступления 60 томов дела в суд.

По данным источников «Реального времени», решение о возврате было вынесено после получения Верховным судом результатов назначенной еще в октябре 2021 года комиссионной судебно-технической экспертизы по данному делу. Она проводилась в Новосибирске. Лишь вчера в суде огласили ее результаты.

Гомзину предъявляли хищения на полмиллиарда рублей в ходе разработки тяжелых беспилотников по гособоронзаказу. Фото: okbsimonova.ru

«Дело возвращено не только из-за экспертизы, которая в своем заключении опровергает причастность Гомзина А.В. к инкриминируемым преступлениям, но из-за совокупности исследованных судом доказательств, а это около ста свидетелей, и многочисленных письменных материалов», — пояснил «Реальному времени» московский адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин.



По словам защитника, в ходе процесса суд установил, что следствием допущены грубейшие процессуальные нарушения, которые не позволяют вынести приговор или иное решение по существу. «Также суд установил, что следствие игнорировало фактические обстоятельства выполнения Гомзиным А.В. всех нормативных требований и установленных законом правил выполнения гособоронзаказа», — отметил Чегодайкин.

В свое время адвокат Андрей Чегодайкин защищал гроссмейстера Гарри Каспарова, которого в 2012-м задержали во время акции у московского суда, где оглашали приговор панк-группе Pussy Riot. Позже его клиентом был обвиняемый в госизмене с передачей сведений иностранным спецслужбам оперативник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев. По тому же делу пошли под суд начальник 2-го управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и руководитель отдела расследований киберпреступлений Лаборатории Касперского Руслан Стоянов. Дело было засекреченным, однако в СМИ сообщалось, что претензии им выдвигали не только российские спецслужбы — Минюст США предъявлял взлом 500 млн почтовых аккаунтов Yahoo. Клиент Чегодайкина получил 6 лет колонии строгого режима, Михайлов — 22, Стоянов — 14.

Фото: Максим Платонов

В прокуратуре Татарстана результат разбирательства пока не комментируют. Гособвинителем в данном процессе был один из опытнейших сотрудников надзорного ведомства Андрей Кропотов. А утверждали обвинение в Генпрокуратуре, поскольку расследованием дела занимались сотрудники третьего следственного управления ГСУ Следкома РФ.

В чем обвиняли «генерала» от оборонки?

Гомзина судили по обвинению в мошенничестве по трем эпизодам с общим ущербом в 494 млн рублей. По версии следствия, все хищения совершались посредством заключения фиктивных договоров с подконтрольными обвиняемому фирмами «Милтек» и «Спутник» и в рамках выполнения обязательств по госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».

Эпизод 1 . Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись, по версии СК, уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.

. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись, по версии СК, уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года. Э пизод 2 . Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии силовиков, скопировали с другого беспилотника.

. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии силовиков, скопировали с другого беспилотника. Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012—2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний. Эту сумму вменили как похищенную.

Первоначально ущерб по делу оценивали в сумму свыше 1 млрд рублей, уже через год сократили его вдвое. Фото: Ирина Плотникова

«Следствием установлено, что деятельность ОАО «ОКБ «Сокол» (позже — АО «ОКБ им. Симонова») использовалась обвиняемым как способ завладения денежными средствами Минобороны РФ. Согласно предъявленному обвинению, были заключены фиктивные соглашения с иными юрлицами, при этом контрагенты не выполняли возложенные на них работы. Но несмотря на это, на их счета были переведены денежные средства, которые, как указывает следствие, были похищены, в том числе путем выведения наличных через счета физических лиц», — так вкратце описывали суть обвинений в адрес «генерала» от оборонки в судебных решениях по его аресту.



Напомним, под стражей Гомзин оказался 16 апреля 2018 года по делу о мошенничестве в ходе исполнения госконтракта, нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Верховный суд РТ с арестом согласился, но уже 21 мая следователи внезапно освободили обвиняемого под подписку, а его дело было передано из 2-го отдела Следкома по РТ в центральный аппарат СКР.

Первоначально ущерб по делу оценивали в сумму свыше 1 млрд рублей, уже через год сократили его вдвое. Об этом стало известно в мае 2019-го, когда нижегородский следователь попросил казанский суд вернуть Гомзина в СИЗО. Ходатайство было удовлетворено, несмотря на возражения защиты, что предполагаемые преступления относятся к сфере предпринимательской деятельности. В августе 2020-го адвокатам обвиняемого удалось убедить в своей правоте Шестой кассационный суд, после чего уже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отпустил «сокола» под домашний арест.

В Верховном суде Татарстана при рассмотрении дела меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.



Заявление о врагах РФ и банкротство

Вину гендиректор ОКБ не признавал с самого начала следствия. На первом апелляционном заседании по аресту его интересы представляли аж пятеро адвокатов. По самому тяжкому эпизоду с выводом денег за рубеж защитники утверждали — эти средства вернулись на счета ОКБ еще в 2014 году. Но, по версии Следкома, они должны были вернуться заказчику — Министерству обороны.

В мае 2019-го Гомзин заявлял о выполнении тайного приказа покойного руководителя подразделения ФСБ. Якобы компания «Милтек» выполняла функции «агента под прикрытием» и через нее авансировали зарубежных партнеров российской оборонки, скрывая истинные цели разработок. Когда сотрудничество закончилось, неосвоенные миллионы вернулись на родину.

«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», — комментировал ситуацию адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.

Сам Гомзин на мере пресечения сообщал, что его первое задержание и арест обернулись срывом контракта с Индией, кредитного соглашения с Внешторгбанком на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации.

«Это было выгодно врагам Российской Федерации», — утверждал обвиняемый.

На момент ареста Гомзина ОКБ имело статус единственного поставщика в своей сфере и стабильно выполнял госзаказы. Фото: okbsimonova.ru

Заметим, на момент повторного ареста в 2019 году и даже на момент поступления дела в суд Гомзин являлся директором ОКБ им. Симонова. И следователи делали на этом акцент со ссылкой на позицию Минобороны: мол, руководитель компании-подрядчика не подчинился решению о приостановке (с последующим прекращением) работ по госконтракту 2014 года на выполнение опытно-конструкторских работ по беспилотнику «Альтиус» и не передает Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) материальные ценности, документацию и результаты интеллектуальной деятельности.

Что произошло с ОКБ за время судов над Гомзиным? В июле 2021-го арбитраж РТ признал предприятие банкротом и ввел на нем конкурсное производство, на тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 1,2 млрд рублей, в числе таковых — ВТБ и «Тимер Банк», а также инициатор банкротства Московский НПК «Авионика».

Также в реестр кредиторов был включен совладелец ОКБ с долей 70% — АО «Сокол-Инвест» (тогда как доля бывшего директора Гомзина, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 2,34%, — прим. ред.). Впрочем, в марте 2022-го конкурсник пришел и в «Сокол-Инвест».

В данный момент конкурсный управляющий ОКБ занимается оспариванием предбанкротных сделок, описью и оценкой имущества. В январе 2022-го «Реальное время» рассказывало, как здание обанкроченного конструкторского бюро уценили вдвое (336,8 млн при балансовой стоимости 662 млн рублей), а оборудование — в 2,5 раза (77,9 млн против балансовых 188 млн рублей).

...В служебной характеристике Гомзина в 2018 году вице-премьер и глава Минпромторга РТ Альберт Каримов сообщал суду: «благодаря его профессионализму началось возрождение ОКБ». А еще — рассказывал о модернизации производства и испытаниях бортового радиоэлектронного оборудования самолета-истребителя ПВО. Каримов отмечал, что ОКБ на момент ареста Гомзина имел статус единственного поставщика в своей сфере и стабильно выполнял госзаказы.

Ирина Плотникова