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США отправили Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки

18:59, 22.11.2022
США отправили Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки
Фото: pxherer.com

США снова выделили Украине прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщила министр финансов Джанет Йеллен, передает «РИА Новости».

Учитывая новые пакеты помощи, США в сумме направило Украине уже порядка 13 млрд долларов.

В заявлении министра сказано, что «эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украине». Подчеркивается, что деньги помогут укрепить «экономическую стабильность и поддержать ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также социальных пособий престарелым людям и прочим уязвимым категориям населения».

Фото: pixabay.com

— Мы призываем остальных доноров наращивать и ускорять помощь Украине. В дополнение к оказанию экономической поддержки Министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию, — заключила Йеллен.

На прошлой неделе в Америке группа конгрессменов от Республиканской партии направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о всех возможных финансовых связях между правительством Украины и Демократической партией через обанкротившуюся криптобиржу FTX.

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Илина Хакимова
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