США отправили Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки

США снова выделили Украине прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщила министр финансов Джанет Йеллен, передает «РИА Новости».

Учитывая новые пакеты помощи, США в сумме направило Украине уже порядка 13 млрд долларов.

В заявлении министра сказано, что «эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украине». Подчеркивается, что деньги помогут укрепить «экономическую стабильность и поддержать ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также социальных пособий престарелым людям и прочим уязвимым категориям населения».

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— Мы призываем остальных доноров наращивать и ускорять помощь Украине. В дополнение к оказанию экономической поддержки Министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию, — заключила Йеллен.

На прошлой неделе в Америке группа конгрессменов от Республиканской партии направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о всех возможных финансовых связях между правительством Украины и Демократической партией через обанкротившуюся криптобиржу FTX.

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Илина Хакимова