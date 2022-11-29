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ЦБ не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов

20:23, 29.11.2022
ЦБ не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов
Фото: wikipedia.org/NVO

Банк России взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, сказано в основных направлениях развития финансового рынка до 2025 года, подготовленных ЦБ.

Выкуп заблокированных активов не рассматривается:

— Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов, — отмечается в документе.

Банк России может создать компенсационный фонд для инвесторов с заблокированными активами. Идея создания такого фонда сейчас обсуждается, сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество

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