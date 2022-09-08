Центробанк может создать компенсационный фонд для инвесторов с заблокированными активами

Банк России может создать компенсационный фонд для инвесторов с заблокированными активами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Для того чтобы вернуть доверие (инвесторов, — прим. ред.), мы с представителями банков обсуждали механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов у людей, которые вложились в финансовые рынки, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: cbr.ru

Идея создания такого фонда сейчас обсуждается, уточнила Набиуллина.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовали активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран.

В конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

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