Казанский школьник примет участие в международной олимпиаде в Колумбии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Ученик казанского лицея-интерната №2 Альберт Семенов вошел в состав российской сборной, которая примет участие в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Колумбии, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Всего в состав сборной вошло шесть школьников из Москвы, Московской области и Мордовии. Возраст участников не превышает 15 лет. Отбор команды и ее подготовка проходили на базе Московского физико-технического института.

Олимпиада пройдет со 2 по 12 декабря в городе Боготе, в ней будут соревноваться учащиеся из 60 стран мира. В прошлом году все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей IJSO 2021, которая прошла в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в дистанционном формате. Российская сборная выполняла задания на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в Московской области.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ноябре сообщалось, что ученик казанского физико-математического лицея имени Н.И. Лобачевского Валерий Родионов завоевал золотую медаль на Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. Он участвовал в старшей российской сборной из четырех ребят, кроме него представленной московскими школьниками, и занял абсолютное второе место среди всех участников старшей лиги, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

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Луиза Игнатьева