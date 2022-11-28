Казанский школьник выиграл золотую медаль на международном турнире по информатике

Ученик казанского физико-математического лицея имени Н.И. Лобачевского Валерий Родионов завоевал золотую медаль на Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. Он участвовал в старшей российской сборной из четырех ребят, кроме него представленной московскими школьниками, и занял абсолютное второе место среди всех участников старшей лиги, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.



От России в турнире участвовали две команды школьников — старшая и юниорская (в нее входят учащиеся до 15 с половиной лет). В каждую входило по четыре школьника.

XIV Международный осенний турнир проходил в болгарском городе Шумене. Но российским ребятам не пришлось выезжать за рубеж. «Российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга», — уточняется в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Несмотря на дистанционный режим участия, все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных России получили награды: шесть золотых и две серебряные медали. Таким образом, они получили право участвовать в Международной олимпиаде по информатике IOI.

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Луиза Игнатьева