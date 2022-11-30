Сегодня в Татарстане снег и до -12 градусов

В среду, 30 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен слабый снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -7 до -12 градусов. В Казани температуры днем составят от -7 до -9°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах возможна гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале декабря в республике существенных осадков не прогнозируется. Минимальная ночная температура составит минус 19°С, а дневная — минус 12°С.

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Татьяна Демина