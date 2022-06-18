В России за год снизилась смертность от онкозаболеваний на 3,8%
В России смертность от онкологических заболеваний в 2021 году уменьшилась на 3,8%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
— За последние два года почти в 4,5 раза увеличилось число курсов химиотерапии. Мы почти на 8% увеличили количество случаев лечения методами лучевой терапии, — приводит «Интерфакс» его слова.
Мурашко отметил, что за последние годы в стране растет число постановки ранних диагнозов онкозаболеваний, отечественные радиофармпрепарататы используются для лечения пациентов с запущенными стадиями новообразований, и позволяют стабилизировать этих больных.
В апреле главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн заявил, что в России на сегодняшний день дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями нет.
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