В Верховном суде Татарстана выступил с последним словом стрелок из лифта

Сегодня в Верховном суде РТ ожидается оглашение приговора по делу об убийстве бизнесмена в лифте казанской многоэтажки на улице Минской, передает журналист «Реального времени». «Драка в лифте возникла в связи с агрессивным поведением Дускаева... Соболезную», — заявил в последнем слове обвиняемый в попытке обмана партнера и его расстреле Марат Низамов.



В ходе процесса обвиняемый полностью погасил семье убитого материальный ущерб в 560 тысяч рублей — это расходы на похороны и поминки. А также выплатил 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. В этой части дочь убитого бизнесмена Рафаэля Дускаева заявляла требования на 2 млн рублей.

Сегодня потерпевшая пояснила, что была знакома с подсудимым с детства и в зрелом возрасте тот позиционировал себя как успешного бизнесмена. «В суде оказалось, что все это не так», — отметила она и сослалась на показания одного из ключевых свидетелей, с которым Низамов делился своим планом стать владельцем земли и производственных помещений в обмен на купюры банка приколов.

Ранее гособвинитель Ольга Зарипова запросила для подсудимого 15,5 года колонии строгого режима.

По версии обвинения, 2 сентября 2021 года Низамов собирался обманом получить от бывшего партнера своего отца Рафаэля Дускаева два участка и цех по выделке шкур, расплатившись за эту недвижимость сувенирными долларами и евро. Утром того дня продавец и покупатель составили договор купли-продажи в МФЦ, однако Дускаев заявил — подпишет его лишь после получения денег. Тогда Низамов пригласил его к себе домой, захватив из багажника заряженное дробью охотничье ружье. В лифте он передал покупателю сумку с купюрами, по пути на 15 этаж тот обнаружил подделку, стал предъявлять претензии и был застрелен.

После убийства стрелок оттащил тело убитого из лифта на лестничную площадку, а сам отправился домой — отмываться от крови, позже позвонил отцу со словами: «Папа, забери меня. Меня хотят убить». Задержали Низамовых через несколько часов после случившегося на парковке ТЦ «Южный». Вину он признал на первом же допросе. Но в суде стал настаивать на версии о случайном выстреле во время борьбы.