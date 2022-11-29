С казанских улиц за сутки вывезли более 7,5 тысячи тонн снега

Этой ночью в уборке казанских улиц от снега было задействовано 58 дорожных рабочих и 235 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин и 35 тракторных щеток. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Всего за сутки вывезено 7 520 тонн снега, из них 4 278 тонн — ночью. Для противогололедной обработки службами были использованы 8 тонн реагента и 42 тонны песко-соляной смеси.

Сегодня очищать улицы города от снега будут 591 дорожный рабочий и 276 единиц техники.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на приемку и утилизацию снега в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани выделят более 12,8 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в муниципальном бюджете.

В ночь с пятницы на субботу с улиц Казани вывезли 7,3 тысячи тонн снега — его убирали 60 рабочих и 256 единиц техники, в том числе 61 комбинированная дорожная машина и 41 тракторная щетка. Особое внимание уделили вывозу снега и очистке тротуаров. Для противогололедной обработки использовали 225 тонн реагента и 422 тонны песко-соляной смеси.

Как рассказал на прошлой неделе директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов, в Татарстане дорожные организации полностью готовы к работе в зимних условиях. Всего в распоряжении дорожных организаций 1 148 единиц специализированной техники — 336 комбинированных дорожных машин, 131 автогрейдеров, 119 роторов и 562 единиц другой техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы).

Напомним, исполком Казани определил места для временного складирования снега по следующим адресам:

Кировский и Московский районы: ул. Васильченко, 41в и ул. Путейская, 10;

Вахитовский и Приволжский районы: ул. Портовая (в сторону ул. А. Халикова), ул. Портовая, 2а, ул. Братьев Батталовых;

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: пересечение улиц Ф. Амирхана и М. Миля (в районе авторынка);

Советский район: жилой массив Дербышки (за КОМЗ), вблизи ж. м. Самосырово и в самом ж. м. Самосырово, ул. Аграрная.

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Максим Кокунин